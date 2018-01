Dopo un'ora dalla mezzanotte ecco la prima nata a Pisa

La prima bambina nata a Pisa nel 2018 ha aspettato solo un'ora dell'anno nuovo per vedere la luce. Per la precisione alle 1.09 la piccola è nata in gran forma: pesa 4.1 kg ed è lunga 52 cm. Silvia Paglierini e Federico Peccianti di Montescudaio sono i genitori. L'équipe era composta dalla dottoressa ginecologa Alessandra Perutelli con gli specializzandi Martina Angeli e il dottor Scanu.

In supporto le OSS Cascavilla e Cocozza Virginia , per la neonata il dottor Neonatologo Matteo Giampietri e l'infermiera pediatrica Francesca Bernardone e l'ostetrica Giusi Sauro con l'assistenza dell'ostetrica Sandra Rossi. Auguri alla famiglia per la nuova arrivata.

