Commento contro Imposimato, M5S: "Il PD si scusi, c'è chi si dimette per molto meno"

Nelle ultime ore ha generato molta polemica un fatto avvenuto sui social network. Dopo la morte di Ferdinando Imposimato, il segretario del PD di San Miniato Simone Giglioli è salito alla ribalta per un commento offensivo su Facebook. Il Movimento Cinque Stelle sanminiatese ha denunciato l'accaduto e adesso il M5S di alcuni comuni della Zona del Cuoio (Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno) ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale, che trovate di seguito.

"Nella giornata di ieri, con la morte del dott. Ferdinando Imposimato il nostro Paese ha perso una grande persona di raro esempio morale e di indipendenza intellettuale. Dalla suddetta morte il sentimento che scaturisce è certamente di immensa tristezza ma la politica locale è riuscita a distinguersi nuovamente dando il peggio di sé.Infatti, il segretario del Pd di San Miniato Simone Giglioli ha commentato malamente su Facebook la notizia della morte di Imposimato con una frase che oramai, immortalata in un fermo immagine circola in rete.

Non comprendiamo l’uso di un simile linguaggio, sopratutto perché riferito a chi come Imposimato ha combattuto contro la camorra ed il terrorismo ed è stato giudice istruttore nel processo sul rapimento di Moro e ed anche nel processo relativo all’attentato a Papa Giovani Paolo II; a chi come lui ha pagato in prima persona per la sua lotta.

Non si può dimenticare che nel 1983 gli fu ucciso il fratello dalla Camorra. Chi è morto ieri non era una persona qualunque o un politicante da strapazzo, era un esempio per noi tutti.

Non comprendiamo linguaggio del Giglioli e non vogliamo neanche comprenderne le motivazioni, ammesso che esistano. Pretendiamo a gran voce ed a nome di tutti sentite e pubbliche scuse!!

Un simile comportamento da parte di un rappresentante del Partito democratico stride con le accuse, che essi spesso fanno agli altri partiti e movimenti, di essere dispensatori di odio e di non esprimere sistemi valoriali.

Certo a livello locale ci sono esempi di Sindaci del suddetto partito che spulciano facebook per bacchettare gli altri per commenti sopra le righe arrivando anche a sporgere denuncia per i post dei propri cittadini.

Invece, le parole del Segretario Giglioli stanno passando indisturbate e tutti tacciono al riguardo.

Forse anche questa volta dimostreranno come in realtà siano distanti dai principi che sostengono di avere e con i quali sono soliti giudicare con arroganza gli altri.

Onestamente, ci sono politici che si sono dimessi per molto meno. Certo con onestà".

