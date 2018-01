Zero Zero Team - Cicli Pucciarelli, riparte la stagione per la squadra di Montelupo

Al suo sesto anno di attività, lo Zero Zero Team – Cicli Pucciarelli, squadra ciclistica amatoriale di Montelupo Fiorentino, tra pochi giorni inizierà la stagione 2018 partecipando a competizioni su strada e mountain bike.

La squadra composta da circa 50 tesserati, organizzerà il 18 febbraio anche una delle prove del Trofeo 10 Comuni, importante circuito toscano per gli specialisti della mountain bike, giunto alla XXVI edizione.

Per gli atleti che gareggiano in mountain bike l’esordio ufficiale avverrà il 7 gennaio alla prima prova del suddetto trofeo, mentre per quelli che gareggiano su strada l’inizio della stagione agonistica avverrà l’11 marzo in occasione della prima prova della Coppa Toscana.

Durante la stagione agonistica è prevista la partecipazione alle principali competizioni e circuiti amatoriali strada e fuori strada, che si svolgeranno in Toscana e anche fuori regione tra cui la Maratona delle Dolomiti e la Dolomiti Super Bike MTB.

Gli atleti di punta che compongono questa numerosa compagine di Montelupo sono: Fabbri Alessio, Bacci Alessandro, Guarneri Giuseppe, Mazzoni Cristiano, Benevento Marilena, Gastasini Adriano, Peruzzi Massimo, Buzzetti Andrea, Bettini Iuri, Sichi Matteo, Fischi Massimo.

Gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso l’allestimento di questa squadra sono : Raft srl, Bmb Decorline, Deterclean, Azadora, Birindelli, Etruria p.a, Scaviter, Diemme Servizi.

Sponsor tecnici: E ora pubblicità, Vi.Fra, Blow Racing Wheels.

Fonte: Zero Zero Team - Ufficio Stampa

