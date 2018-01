Saldi al via domani: il commento di Confcommercio Grosseto

Al via domani i saldi di fine stagione nei negozi della Toscana. Secondo le stime di Confcommercio, sei italiani su dieci approfitteranno degli sconti. Dall’indagine condotta in collaborazione con Format Research, si prevede un incremento del 3 % rispetto al gennaio 2017.

Tra i capi più acquistati in saldo, spiccano l’abbigliamento e le calzature.

Sempre l’indagine ci dice che si continuerà a dare molta importanza alla qualità, sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull’acquisto di un determinato prodotto.

I negozi di fiducia/ abituali sono ancora i luoghi principali, con il 60,5% di preferenza, dove verranno acquistati i prodotti a saldo, in particolare dagli uomini.

In aumento la percentuale di chi attende il periodo dei ribassi per acquistare i prodotti di marca. In crescita anche il “made in Italy”.

“Anche nella nostra realtà, i negozi di vicinato hanno buone aspettative – commenta il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando - in quanto hanno consolidato con gli anni e con la loro professionalità un rapporto di fiducia con la clientela. In tanti aspettano il momento dei saldi per fare acquisti di qualità e in sicurezza”.

Quest'anno in particolare, secondo l’associazione di categoria, i saldi di fine stagione saranno più appetibili in quanto maggiormente convenienti del consueto. Anche sul territorio, infatti, circa la metà dei negozi partirà con il 30% di sconto, e non mancheranno fin da subito ribassi addirittura compresi tra il 40 ed il 50%.

Fonte: Confcommercio Grosseto

Tutte le notizie di Grosseto