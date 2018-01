La Befana di Campagna Amica dona la salute con noci e mandarini

Anche domani, festa dell’Epifania, le aziende agricole lasciano le campagne per portare nel centro della città di Firenze le specialità locali con prodotti caratteristici del territorio. Dalle 8.00 alle 13.00, nel Piazzale del Re alle Cascine, si svolge il consueto mercato settimanale di Coldiretti Campagna-Amica.

Come al solito tanti banchi per gli appassionati del 100% “made in” con ortaggi e frutta di stagione, marmellate, formaggi, pecorini, salumi, carne e trasformati, tutti rigorosamente a chilometro zero.

Per tutti i presenti in omaggio una “calza” della Befana del tutto particolare con le consuete caramelle per i piccini e prodotti che regalano salute per i grandi.

Nella “calza” targata Campagna Amica mandarini e noci con i consigli nutrizionali e suggerimenti per utilizzi originali.

Il mandarino costituisce una buona fonte di vitamina C (26,7 mg per 100 gr) e minerali, quali calcio, potassio, magnesio, fosforo e sodio. Per questa ragione è particolarmente indicato nei mesi invernali per tenere lontani raffreddori e disturbi tipici del periodo, contribuendo inoltre a proteggere mucose e capillari.

Le noci sono note dal punto di vista alimentare soprattutto per la loro ricchezza di sali minerali, come magnesio, potassio e calcio, oltre che come fonte di proteine vegetali. Sono anche una fonte di vitamine, tra cui spicca la vitamina E.

Non dimentichiamo che le noci sono una fonte di acidi grassi omega 3, i grassi ‘buoni’ che contribuiscono ad abbassare il colesterolo LDL e al corretto funzionamento del nostro organismo Gli acidi grassi omega 3 ci proteggono dalle infiammazioni.

Una occasione da non perdere per appendere una “calza” del tutto speciale e per mettere sulla tavola prodotti salubri e genuini.

Fonte: Coldiretti Toscana

