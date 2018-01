'Escher e le immagini allo specchio': incontro a Palazzo Matteucci

Venerdì 12 gennaio, alle ore 17, a Palazzo Matteucci, si terrà l’incontro "Escher e le immagini allo specchio", organizzato dal dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa in collaborazione con la Fondazione Palazzo Blu. L’evento fa parte del ciclo “Conversazioni intorno a Escher", un percorso di incontri tra numeri, formule logiche, algoritmi, modelli della fisica e della mente per guardare con nuovi strumenti le opere di Escher in mostra a Palazzo Blu. Il ciclo di iniziative ha preso spunto dal libro "Gödel, Escher, Bach", uno dei cardini del pensiero computazionale, scritto dallo scienziato e filosofo statunitense Douglas Hofstadter.

L'incontro del 12 gennaio sarà un dialogo tra esperti di discipline diverse per interpretare e valorizzare la genialità dell’opera di Escher. Parteciperanno Ugo Montanari, Francesco Romani, Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, Nico Gori e Piero Frassi. Conduce Adrian Fartade. Le strutture ricorsive, auto-referenti, sono alla base del ragionamento logico (i paradossi di Russel e i teoremi di Gödel), della musica (le fughe di Bach), dell’informatica (le macchine di Turing), dell’arte di Escher (le immagini allo specchio) e permettono di catturare e immaginare l’infinito. L’infinito è un concetto che permea il pensiero umano. Gli astrofisici catturano l'infinito in formule che descrivono lo spazio planetario e la sua evoluzione, gli informatici con tecniche matematiche di punto fisso. Escher cercò di rappresentarlo per immagini.

Profilo dei relatori:

Ugo Montanari

Professore Emerito di Informatica all'Università di Pisa, è uno dei pionieri e dei maestri dell’informatica italiana. È stato insignito di numerosi premi per le sue ricerche e per l'eccellenza nell'insegnamento universitario (tra cui Ordine al merito della Repubblica Italiana: Grande Ufficiale, Ordine del Cherubino, Dottorato di Ricerca Honoris Causa - IMT Lucca). È stato docente in prestigiose università straniere quali MIT e Stanford.

Francesco Romani

Professore Ordinario di Informatica conduce attività di ricerca indirizzata nel settore della analisi e sintesi di algoritmi con particolare interesse alla valutazione della complessità di calcolo e della stabilità Attualmente espleta l'attività di ricerca nel campo della Analisi Numerica con particolari applicazioni a problemi di Ricostruzione di Immagini e ad algoritmi di Web Computing. È esperto di tecniche di audio digitale e di Bach.

Tuono Pettinato

Fumettista e illustratore italiano, inizia a pubblicare fumetti autoprodotti durante la frequentazione del DAMS nel corso della prima metà degli anni duemila. Ha realizzato le biografie a fumetti di Galileo Galilei, di Giuseppe Garibaldi e del matematico inglese Alan Turing. Nel 2014 è stato premiato come "Miglior Autore Unico" a Lucca Comics & Games.

Francesca Riccioni

Laureata in fisica, ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa con indirizzo editoriale. Autrice di una tesi di ricerca sulla storia delle simulazioni numeriche, ha già firmato “Galileo! Un dialogo impossibile” e, per Rizzoli “Lizard, Enigma. La strana vita di Alan Turing”, entrambi in coppia con Tuono Pettinato. Scrive di arte con lo pseudonimo Francesca Holsenn.

Nico Gori

Clarinettista e sassofonista, nella sua carriera tiene numerosi concerti sia come solista che in big band, orchestre sinfoniche e formazioni jazz in qualità di leader o side-man, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, esibendosi in teatri, club, festival , trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo.

Piero Frassi

Pianista, ha al suo attivo numerose partecipazioni a Festival Jazz nazionali e internazionali.

