Toscana allo Zecchino d'Oro: il libro presentato a palazzo del Pegaso

Giovedì 11 gennaio alle 12, in sala Barile di palazzo del Pegaso, conferenza stampa del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani con il giornalista Franco Mariani, autore del volume “I 60 Zecchini d’Oro della Toscana” e unico giornalista toscano ad aver fatto parte, per ben due volte, della giuria nazionale selezionatrice delle canzoni. Il libro è realizzato con il contributo del Consiglio regionale ed è stato donato dal Consiglio e dall’Associazione Firenze Promuove, che ha curato il progetto editoriale, a tutte le biblioteche dei capoluoghi di provincia della toscana e a tutte le 12 biblioteche comunali di Firenze.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per le sessanta edizioni della rassegna trasmessa da Rai 1 in mondovisione. A fare festa con i bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretti da Sabrina Simoni, e il direttore artistico per il 60mo, il conduttore toscano Carlo Conti, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha ricevuto i bambini del coro dell’Antoniano al Quirinale e Papa Francesco, che li ha ricevuti in Vaticano. Il Consiglio regionale della Toscana si inserisce nel sessantesimo con l’opera di Mariani che rende note tutte le storie dei bambini toscani - ben 54 di cui 48 in gara - che in 60 edizioni hanno preso parte allo Zecchino d’oro, oltre agli adulti della nostra regione che hanno contribuito a rendere sempre più importante la rassegna internazionale di canzoni per l’infanzia. Tra questi anche registi, presentatori e autori di canzoni.

