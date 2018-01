Massei (Agape): "Formazione Oss, plauso alla Regione"

"Un'ottima decisione e una giusta delibera, quella approvata in questi giorni dalla Toscana per un finanziamento della Regione che va anche a sostegno, indirettamente, delle persone anziane. Creare figure qualificate e professionalizzare i lavoratori è la direzione da prendere per poter dare ai pazienti delle strutture, così come alle famiglie della Toscana, una boccata d'ossigeno".

È con queste parole che Gessica Massei, presidente della Cooperativa Agape di Fornacette, Pisa, commenta il finanziamento di 32 corsi per Operatori Socio Sanitari per il 2018. Per Gessica Massei "è un segnale importante che simboleggia l'attenzione alla nostra comunità e ai bisogni dei cittadini”. “I corsi – conclude la presidente - si terranno anche a Pisa, provincia di cui conosciamo come Agape molto bene esigenze sociali e assistenziali, e saranno un'opportunità occupazionale importante e una occasione per valorizzare queste fondamentali figure professionali”.

Agape, cooperativa sociale di Fornacette, Pisa, si occupa di servizi socio assistenziali ed educativi in Toscana

