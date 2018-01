Riparte la stagione live all'Evolution Cafè di Empoli

Domani sabato 13 Gennaio si inaugura la stagione Live 2018 all'Evolution Cafè Piazza Ristori, 18 Empoli ore 21,30 Ingresso Libero con consumazione

Saranno della partita i Southern Comfort di Simone Pacini alla chitarra, Piggi Rock al basso e voce, Roberto Vannini alla batteria

Nella seconda parte del live è contemplata una piccola Jam Session tra amici.

Simone Pacini: negli anni novanta è uno dei primi allievi di Gabriele Bellini con il quale approfondisce le tecniche di shredding all'avanguardia dello strumento.

Ha fatto parte di diverse band, sia di cover che di pezzi originali, alcuni di questi finiti anche su raccolte di band emergenti.

Nel 2014 entra a far parte dei Wild Roses, (tribute degli Stones in cui attualmente milita anche Roberto Vanninj), band con intensa attività live nei più prestigiosi locali della Toscana.

Dalla stagione 2017 è il chitarrista ufficiale delle Jam all'Alchemist pub di Empoli.

Piggi Rock.

Cantante, bassista, e chitarrista.

Interprete e direttore vocale di vari spettacoli della compagnia Rockopera, fra cui "Jesus Christ Superstar" nel ruolo di Giuda, "Si Viaggiare" (tributo Battisti) e "Musical Greatest Hits"

Dal 2000 (con pseudonimo Terry Horrn) è il produttore/arrangiatore e chitarrista della dark/rock band Mandragora Scream, con cui si esibisce in vari tour in tutta Europa e in Russia.

Nel 2004/2005 collabora con Giorgio Panariello come vocal coach durante lo spettacolo televisivo di Rai 1 "Ma il cielo è sempre più blu" e in tutto il tour estivo.

Attualmente insegna canto presso l'accademia Lizard (succursale di Massa) e Jam Accademy Versilia.

Roberto Vannini: dal '66 con i troll, (formazione embrionale dei New Trolls), e chi più ne ha più ne metta....collaborazioni con Durium, Ricordi e Voce Del Padrone in studio con il maestro Enrico Intra.

