Mezza Maratona di Fucecchio al via, oltre 30mila atleti nel corso degli anni

La tredicesima edizione della Mezza Maratona Città di Fucecchio è sulla rampa di lancio e si correrà domenica 25 febbraio. L’Atletica Fucecchio e il Gs Pieve a Ripoli stanno lavorando alacremente per consegnare anche quest’anno una giornata di grande sport alla città e al panorama atletico toscano e nazionale.

E anche quest’anno sarà corso all’interno della Mezza Maratona il campionato regionale Uisp, il 7° campionato nazionale donatori di sangue Fratres, la 8° Walking guidata dalla campionessa mondiale di marcia Milena Megli, il campionato regionale Criterium, la prima staffetta mezza maratona in due (10 km + 11,097), nonché la consueta ludico motoria di 5 e 10 chilometri e la gara per le scuole di 1,5 chilometri (iscrizione gratuita e omaggio a tutti gli iscritti).

Sulla tolda di comando brilla come sempre il bronzo olimpico del 3000 siepi Alessandro Lambruschini, testimonial dell’evento fucecchiese sin dalla sua fondazione nel 2006. Da allora oltre 30mila atleti hanno preso parte alla gara e tra questi anche quasi tutti i grandi maratoneti italiani. I campioni che in questi anni hanno gareggiato a Fucecchio sono stati Giacomo Leone, ex primatista italiano di maratona e vincitore della maratona di New York nel 1996, Danilo Goffi, medaglia d’argento ai campionati europei del 1998, Giovanni Ruggero, il maratoneta trentenne di Sorrento tesserato per la Forestale, Liberato Pellecchia, campione italiano di mezza maratona, Debora Toniolo, della Forestale, terza nella maratona di Milano del 2004, Ottaviano Andriani, agente scelto della Polizia di Stato terzo alla maratona di Milano, diciassettesimo ai Mondiali di Helsinki del 2005 e Denise Cavallini, tesserata per il Gs Lammari che all’ultima Maratona di New York è stata la migliore toscana, 78esima assoluta e quarta italiana col tempo di 3'00"02.

Tredici anni di successi ininterrotti che hanno visto gareggiare atleti provenienti da tutta Italia e anche quest’anno sono previste iscrizioni dalla Puglia, dal Friuli, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall’Emilia-Romagna, dalla Campania, dal Lazio, dalla Liguria, dalle Marche e da tutta la Toscana. Alla gara di Fucecchio gareggiano ogni anno oltre mille atleti (nazionali e internazionali tra i quali kenioti e marocchini maratoneti professionisti) e più di 500 bambini. La Mezza Maratona Città di Fucecchio nasce nel 2006 da un’idea di Ivano Libraschi presidente dell’Atletica Fucecchio e della Mezza e di Fabrizio Bachini ex presidente del G.S. Pieve a Ripoli e oggi vicepresidente della Mezza per regalare alla città di Indro Montanelli e del Palio un’attrazione in più, caratterizzata da sport genuino.

“Di anno in anno siamo diventati un esempio per tutti – spiega Lambruschini -. La nostra più grande soddisfazione è vedere che molti altre manifestazioni hanno seguito le nostre orme e che anche a livello organizzativo siamo competitivi anche rispetto a corse ben più importanti. La corsa di Fucecchio fa da apripista anche ad altri comuni che pensano di dedicare un giorno dell’anno alla maratona. E questo ci riempie di piacere”.

Il Comune di Fucecchio ha sempre creduto in questa manifestazione e nel valore dello sport come veicolo di educazione per le nuove generazioni. L’Atletica Fucecchio e il Gs Pieve a Ripoli hanno mantenuto inalterata la struttura organizzativa della Mezza di Fucecchio di quest’anno e il percorso dei 21,97 chilometri (percorso omologato Fidal) con partenza alle 9,30 e arrivo entro le 2 ore e mezza, in viale Gramsci, da ripetere due volte.

“Ogni anno organizzare tutto al meglio diventa sempre più impegnativo ma noi ci mettiamo il cuore in quello che facciamo e daremo sempre il meglio per la Mezza e per la nostra città. Malgrado le avversità economiche riferibili al periodo che stiamo attraversando e i numerosi ostacoli burocratici, siamo riusciti a mantenere, grazie ai nostri sponsor, costi bassi per gli atleti che comunque riceveranno il massimo dei servizi. Manteniamo anche il nostro carattere semplice e genuino che ci contraddistingue rispetto alle altre gare blasonate. Per noi lo sport è questo: purezza senza artifizi o politiche di convenienza”, dice Ivano Libraschi, presidente dell’Atletica Fucecchio.

La corsa si tiene interamente su strada asfaltata ed è caratterizzato da una sequenza di leggeri saliscendi. Il tutto nella cornice del centro storico cittadino e di quella di alcune storiche contrade del celebre Palio di Fucecchio come Porta Bernarda, Porta Raimonda, Querciola, Ponte a Cappiano, Ferruzza e Borgonovo.

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla Fidal a partire dalla categoria juniores ovvero i nati a partire dal 2000 (18 anni). Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente di promozione sportiva (Eps), nati precedentemente al 25 febbraio 1998 in possesso della Run card rilasciata dalla Fidal. All’atto dell’iscrizione i partecipanti alla gara competitiva dovranno allegare tassativamente la copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità al 25 febbraio. A chi non è tesserato l’organizzazione darà la possibilità di attivare una Run card Fidal al costo di 15 euro.

Le modalità di iscrizione sono molteplici: inviando la scheda compilata presso Comitato Promotore Mezza Maratona Città di Fucecchio, via I° Settembre 43/A, 50054 Fucecchio (Firenze); per fax allo 0559029629; per mail al servizio.iscrizioni@gmail.com; oppure col sistema on line https://www.enternow.it/it/browse/fucecchio-2018.

Ogni partecipante riceverà una busta con il materiale tecnico (pettorale, spille chip) ed un gadget ricordo della manifestazione, solo per la gara competitiva. Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati sabato 24 febbraio dalle 16 alle 19 e domenica 25 febbraio dalle 7,30 alle 9, presso la palestra dell’Istituto Checchi in viale Gramsci a Fucecchio.

L’assegnazione del pettorale avverrà solo dopo la ricezione della conferma del pagamento e della copia del tesserino da parte della segreteria organizzativa, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.

Le quote sono di 12 euro (+ 5 euro per cauzione chip) entro il 30 gennaio; 20 euro (+ 5 euro per cauzione chip) dal 31 gennaio al 21 febbraio; 25 euro (+ 5 euro per cauzione chip) dal 22 febbraio al 23 febbraio. La ludico motoria ha un costo di 5 euro fino a 15 minuti prima della partenza (con pacco gara) e 2 euro senza pacco. Per le società che fanno parte del Criterium toscano 15 euro (+ 5 euro per cauzione chip) fino al 21 febbraio.

Per la Staffetta Mezza Maratona in due i costi sono di 25 euro (+ 5 euro per cauzione chip a coppia) entro il 30 gennaio; di 35 euro (+ 5 euro per cauzione chip a coppia) dal 31 gennaio al 21 febbraio; di 40 euro (+ 5 euro per cauzione chip a coppia) dal 22 febbraio al 23 febbraio.

Le modalità di pagamento possono essere con un assegno o vaglia postale intestato a Comitato Promotore Mezza Maratona Città di Fucecchio, via I° Settembre 43/A, 50054 Fucecchio (Firenze); c/c postale numero 68514959 intestato a Comitato Promotore Mezza Maratona Città di Fucecchio; bonifico bancario codice Iban IT33T0842537870000030521462 intestato a Comitato Promotore Mezza Maratona Città di Fucecchio, via I° Settembre 43/A, 50054 Fucecchio (Firenze).

Fonte: Mezza Maratona Città di Fucecchio

