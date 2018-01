Biotestamento, Bieber (PD): "Toscana e Firenze già al lavoro"

“Lo scorso 14 dicembre il Senato ha dato il via libera alla legge sul testamento biologico. Adesso stiamo aspettando i 60 giorni per la sua effettiva entrata in vigore. Come Comune di Firenze e come Regione Toscana stiamo lavorando per dare concreta attuazione alla legge che era attesa da tanto tempo con l’istituzione di un tavolo di lavoro e la predisposizione di un vademecum con le modalità da seguire per rilasciare le proprie volontà”. Il consigliere del Partito Democratico Leonardo Bieber, che si era già occupato della tematica in passato, è tornato nuovamente sull’argomento che ha interessato molto l'opinione pubblica italiana con un question time in Consiglio comunale al quale ha risposto l'assessore al welfare Sara Funaro. “Siamo convinti – aggiunge il consigliere Leonardo Bieber – che occorra un'informazione puntuale sulla legge che riguarda il fine vita. La disciplina per poter dare attuazione alla legge prevede infatti l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico con l'inserimento del DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. Sarà opportuno sensibilizzare i cittadini ad un uso consapevole del DAT, che potrà essere inserito sia dal medico di famiglia ma anche dai Comuni e aggiornato nel corso degli anni. Mi auguro che la Toscana, da sempre sensibile a questi temi, sia una delle prime regioni a mettersi in regola per l'attuazione della legge attesa da decenni e che rispetta la volontà e la dignità dei malati nonché il codice deontologico dei medici. Sono certo – conclude il consigliere PD Leonardo Bieber – che anche il Comune di Firenze, che già nel 2010 aveva istituito il registro telematico delle dichiarazione anticipate dei trattamenti sanitari, sarà pronto a collaborare con la Regione e la Asl per dare concreta e piena attuazione alla legge”.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

