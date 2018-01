Le arance della solidarietà ATT nelle mense di Impruneta

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la distribuzione delle “Arance della Solidarietà dell'A.T.T. (Associazione Tumori Toscana)” nelle mense scolastiche di Impruneta.

Il ricavato andrà interamente all'A.T.T.

La campagna “Le Arance della Solidarietà – A.T.T.” si svolgerà dal 25 gennaio all'11 febbraio 2018, sempre con arance biologiche di Ribera.

L’Associazione Tumori Toscana (A.T.T.) è una Onlus iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana che cura a domicilio, gratuitamente, i malati di tumore, fornendo ai pazienti e alle loro famiglie le prestazioni di un’équipe di medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori socio-sanitari specializzati, reperibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Solo nel 2017 l’A.T.T. ha ricevuto 1260 nuove richieste di assistenza e attualmente opera a Firenze, Prato,Pistoia e rispettive province, curando quotidianamente circa 300 pazienti. Le spese mensili per un simile esercizio sono molto onerose (circa 120.000 Euro al mese) e per sostenerle l’A.T.T. si avvale unicamente delle donazioni di privati e dei fondi raccolti durante le manifestazioni come “Le Arance della Solidarietà”.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

