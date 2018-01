Saldi a Barberino, 150mila presente all'Outlet Village

Dall’inizio dei saldi (5 gennaio) i visitatori a Barberino Designer Outlet hanno superato quota 150.000 e le vendite fanno segnare una crescita pari ad +20%. “Si tratta del dato migliore degli ultimi 4 anni - commenta il Centre Manager Maria Chiara Bellomo - una crescita costante caratterizzata dalla presenza di numerosiitaliani da Toscana ed Emilia-Romagna, ma anche di turisti, soprattutto russi poiché questo è il periodo di picco dei loro viaggi”.

Grandissimo utilizzo anche della navetta di collegamento tra la Stazione di Firenze Santa Maria Novella e il centro commerciale con bus completamente pieni in tutto lo scorso weekend.

“L’incremento a doppia cifra rispetto al 2017 che abbiamo riscontrato in questi primi dieci giorni di saldi – continua Bellomo - evidenzia il gradimento per l’Outlet da parte dei visitatori, che dimostrano di gradire l’ampia e qualificata offerta del centro, capace di rappresentare un elemento di grande attrazione per un sempre maggior numero di persone, e conferma una maggiore propensione e disponibilità alla spesa dei clienti, che hanno mediamente speso l’8% in più dello scorso anno”.

Fonte: Ufficio stampa

