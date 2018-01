La Viareggio Cup in Sardegna per una partita

Una partita del girone eliminatorio dell'edizione numero 70 della Viareggio Cup verrà disputata nel nuovo stadio "Sardegna Arena" di Cagliari, a conferma della presenza della formazione isolana alla manifestazione giovanile. L'annuncio l'ha dato il presidente del comitato organizzatore del Torneo, Alessandro Palagi.

Han Kwang-Song (che dopo il Torneo debuttò in Serie A, segnando anche una rete contro il Torino), ora in prestito al Perugia in Serie B, diventato un uomo-mercato nel mirino della Juventus con una valutazione di 12 milioni di euro. Un anno fa, il Cagliari era stato protagonista alla Viareggio Cup mettendo in evidenza il nord-coreano(che dopo il Torneo debuttò in Serie A, segnando anche una rete contro il Torino), ora in prestito al Perugia in Serie B, diventato un uomo-mercato nel mirino della Juventus con una valutazione di 12 milioni di euro. Non è la prima volta che la Coppa Carnevale gioca sulla terraferma. Nel 1994, infatti, l'allora "Favorita" di Palermo ospitò in notturna una partita del girone eliminatorio fra i rosanero allenati da Lamberto Barbanti e l'Inter guidata da Giuseppe Giavardi, personaggio il cui nome è scolpito nella storia del Torneo: Giavardi segnò infatti - nell'edizione del 1971 - il gol decisivo nella finalissima che vide di fronte il Milan e l'Inter, vinta dai nerazzurri per 2-1. Al vantaggio rossonero di Scarrone, l'Inter replicò con le reti di Dioni e Giavardi.

La prima partita 'isolana' della Coppa Carnevale vide il successo dell'Inter per 1-0 contro il Palermo: gol decisivo di Marazzina al 37' del primo tempo. Nel tabellino della gara brilla anche il numero degli spettatori (10mila, dei quali 5.478 paganti, incasso di 37.666.000 lire).

Ultima curiosità all’insegna dell’amarcord: in quella stessa giornata della Coppa Carnevale 1994 (edizione che sarebbe stata vinta dalla Juventus con Alessandro Del Piero in copertina, superando nella finale ripetuta la Fiorentina) la Roma pareggiò per 2-2 contro i brasiliani del Flamengo; per i giallorossi doppietta dell’attaccante toscano Lapini e in campo c’era un altro diciottenne di belle speranze, Francesco Totti…

Fonte: Viareggio Cup

Tutte le notizie di Calcio