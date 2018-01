Montelupo saluta il padre della Colorobbia: fiumana di persone per Vittoriano Bitossi

Una fiumana di persone che sono giunte a Montelupo anche da fuori Toscana per dire un grande grazie a Vittoriano Bitossi, patron della Colorobbia scomparso a 94 anni. I funerali alla Pieve di San Giovanni Evangelista sono stati molto partecipati, con un cordone ininterrotto di persone che dalla sede di via Gramsci arrivava fino alla chiesa. Lo stesso per il trasferimento della salma in cimitero dopo la funzione, celebrata da don Paolo Brogi, in cimitero della salma. Per le autorità erano presenti la giunta comunale con a capo il sindaco Paolo Masetti, il deputato Pd Dario Parrini, l'assessore regionale Vittorio Bugli, il consigliere regionale Enrico Sostegni. Assente per il prolungato Consiglio dei ministri Luca Lotti, originario di Samminiatello. Tanti imprenditori dell'Empolese Valdelsa, oltre ai tantissimi cittadini comuni, persone che hanno lavorato a contatto con Bitossi o con i suoi parenti, che hanno stimato sia l'uomo che l'imprenditore. Tra i presenti pare che sia giunto in città anche un pullman con una delegazione dello stabilimento di Fiorano Modenese.

