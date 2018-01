Inaugurata la sede del comitato elettorale PD a Empoli. Barnini coordinatore di collegio?

È stata inaugurata ieri la sede del comitato elettorale del Partito Democratico in via Giuseppe del Papa a Empoli in vista delle elezioni in programma per il prossimo 4 marzo. Erano presenti i simpatizzanti e i membri del partito tra cui l'onorevole Dario Parrini e la senatrice Laura Cantini. A fare gli onori di casa il neo segretario del Pd Empoli, Lorenzo Cei.

Poco prima, nella vicina piazza della Vittoria, si era tenuto il presidio antifascista con la quale la cittadinanza si è stretta intorno al sindaco Brenda Barnini minacciata di morte con una lettera contenente proiettili, una svastica e frasi razziste.

Parrini ha annunciato che il Pd Toscana, d'accordo con tutte le federazioni ricomprese nel collegio uninominale di Empoli Camera (Firenze, Pistoia, Empoli), ha voluto dare un segnale forte di vicinanza al primo cittadino chiedendole di fare coordinatore di campagna elettorale del collegio.

