Mugello GP Run, che successo: oltre diecimila presenti

Diecimila persone presenti per la sesta edizione della Mugello GP Run, gara podistica che si è disputata oggi in una straordinaria giornata di sole all’Autodromo del Mugello. Alla gara, partita con l'accensione del semaforo verde come nelle gare motoristiche, hanno preso parte 3.207 persone (+ 21% rispetto 2017 ) , suddivise tra quelli dei percorsi competitivo, non competitivo e Mugellino kids, la gara rivolta a bambini e ragazzi che si svolge nella pista kart dell’autodromo. La partecipazione è stata tale che perchè tutti superassero la linea del traguardo è stato necessario attendere 3 minuti e 39 secondi.

La classifica assoluta maschile per questa sesta edizione ha visto vincere (per lui terza vittoria consecutiva) Jacopo Boscarini dell’Atletica Costa D’Argento con 33:39, secondo Michele Belluschi dell’Atletica Recanati con 34:16, terzo Matteo Di Marzo dell’ A.S.D. Team Marathon Bike con 35:41. Per quella femminile, vittoria per Chiara Giachi S.S.D.S. in 40:52 che ha avuto la meglio su Barbara Dore, seconda in 40.58. Sul gradino più basso del podio Francesca Barneschi dell’Atletica Sestini Fiamme Verdi in con 42:12.

La gara, è organizzata da ASD Maratona Mugello con l'approvazione UISP, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

Fonte: ufficio stampa

