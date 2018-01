Alluvione Livorno, concordati interventi da finanziare con ulteriori 17 milioni dalla Regione

Sono stati concordati oggi a Livorno gli interventi aggiuntivi da finanziare con gli ulteriori 17 milioni di euro che la Regione Toscana ha messo a disposizione a favore del Piano del Commissario relativo agli interventi post alluvione del 9 e 10 settembre scorsi. Il Piano dunque adesso ammonta complessivamente a 52,5 milioni di euro (35,5 del primo Piano del Commissario più i 17). A questi dovranno aggiungersi le risorse dell'Accordo integrativo con il Ministero dell'Ambiente per complessivi 65 milioni di euro.

Nella riunione, alla quale ha partecipato l'assessore regionale alla protezione civile insieme ai Comuni di Livorno, Rosignano, Collesalvetti, la Provincia di Livorno e i Consorzi di Bonifica 4 e 5, si è deciso di destinare 7 milioni e 530mila euro circa ai soccorsi, 28 milioni e 34mila euro alle somme urgenze e circa 17 milioni di euro agli interventi per il superamento del rischio residuo. Entro la fine della settimana il Commissario sarà in grado di inviare al Dipartimento nazionale di Protezione Civile la proposta di rimodulazione del piano.

Dell'ammontare complessivo, è stato sottolineato che oltre 10 milioni di euro sono destinati alla riduzione del rischio idraulico sul Rio Ardenza e Rio Maggiore. Inoltre, l'intervento per l'adeguamento per il fosso dello Stringaio a Montenero - peraltro oggi è stato definito il cronoprogramma dei lavori con i soggetti interessati – ammonterà a oltre 2 milioni. Sono stati infine confermati gli altri interventi per gli altri corsi d'acqua interessati dall'alluvione e per l'adeguamento della viabilità.

Fonte: Regione Toscana

