Ancora gare di Caccia al Minimo al Ridolfi di Firenze per la Toscana Atletica Empoli

Ancora gare di Caccia al Minimo al Ridolfi di Firenze, Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio, per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Tra i partecipanti, segnaliamo le belle prove delle atlete allenate dal responsabile tecnico Simone Caverni, che hanno tutte raggiunto il record personale.

Su tutti spicca la prova di Elettra Salvadori, prima classificata nei 60hs Juniores, con il tempo di 9.45. Molto bene anche Elisa Bruscoli, seconda sui 60 con 7.87. Belle prove poi per Greta Vivarelli con 8.05 nei 60, Rebecca Razzai con 8.49, sempre nei 60, Claudia Politi con 8.22, Ruhi Caciagli con 9.01 e Rebecca Sannino con 9.12.

Tra i maschi, sempre allenati da Simone Caverni, ma che gareggiano con i colori della Toscana Atletica Futura consorziata della Toscana Atletica Empoli, hanno ben figurato, tutti nei 60, Leonardo Giorgi con 7.37, Leonardo Antonini con 7.42, Antonio Guzzi con 7.55 e Daniele Pelloni con 7.81.

Bene hanno fatto per la categoria allieve/i, anche gli atleti allenati da Lorella Mancini: Elisa Dei ha esordito nei 60 ostacoli, riuscendo a conseguire un buon risultato che lascia ben sperate per il futuro. Il risultato migliore per i maschi empolesi, è di Andrea Malatesti, con 7.43, nei 60 mt, buon test di verifica per il lavoro che sta svolgendo.

Emma Cionini è stata invece la migliore tra le ragazze.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

