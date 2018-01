Premiata a Dusseldorf barca Azimut/Benetti, il plauso della Regione

E' un gioiello di innovazione tecnologica e design la barca del gruppo Azimut/Benetti che ha ottenuto a Dusseldorf lo "European Power Boat of the Year 2018". Un risultato di grande prestigio che conferma la capacità creativa di un gruppo che ha un forte radicamento produttivo in Toscana. Il presidente della Regione Toscana esprime il suo plauso per il riconoscimento ottenuto dall'azienda che ha due dei suoi principali cantieri in Toscana, a Viareggio e Livorno.

Un risultato non certo casuale, anche in un segmento diverso da quello dei superyacht realizzati in Toscana, che conferma la vitalità di un settore produttivo di grande tradizione in Toscana. La Regione, sottolinea il presidente, sostiene il distretto della nautica toscano che, attraverso Navigo, contribuisce all'innovazione tecnologica dei cantieri e delle relative filiere, dove operano e si intrecciano le attività di grandi realtà e piccole e medie imprese e che può contare sull'apporto di importanti centri di ricerca e innovazione, a cominciare dalle università.

Per questo motivo, annuncia il presidente, anche la seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-Vous (VYR) – prevista a Viareggio dal 10 al 13 maggio prossimo – potrà contare sul contributo della Regione, coesistendo anche con altri eventi locali, come ad esempio Seatec e Yare, nell'ambito di una programmazione che dovrà essere sempre più coordinata. Una manifestazione, il VYR , che ha avuto subito un buon successo, rappresentando una vetrina di primo piano per la nautica delle grande imbarcazioni, toscana e non solo, e che ha dimostrato di poter coesistere con il salone nautico di Genova.

In questo senso l'auspicio della Regione Toscana è che il Governo, che ha sostenuto economicamente l'ultima edizione del salone ligure, attivi anche l'impegno discusso con le Associazioni di categoria a sostegno anche della manifestazione versiliese.

