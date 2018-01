Firenze, Stella (FI): "Preoccupante escalation furti e rapine. Serve task force"

"Nove rapine in meno di due ore, tre colpi contro altrettanti negozi in tre giorni, un noto ristoratore rapinato a mano armata: l'escalation di criminalità a Firenze è particolarmente preoccupante: serve quella task force che noi chiediamo invano da anni, inascoltati, all'amministrazione comunale". Lo afferma il coordinatore fiorentino di Forza Italia, e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"La sicurezza dei centri urbani – prosegue il coordinatore di Forza Italia – è una delle priorità, definitivamente accertate, per tutte le società moderne, e Firenze non fa certo eccezione in questo senso, come dimostrano gli ultimi avvenimenti. In questi anni questa amministrazione non è stata in grado di dare risposte in merito alla sicurezza dei fiorentini e del nostro territorio. Non bastano più le promesse e gli spot sulla sicurezza senza seguito: la città ha bisogno di risposte concrete ed efficaci per contrastare criminali, abusivi e degrado".

"Firenze – dice ancora Stella – è diventata una città non solo insicura ma anche ostaggio degli abusivi, i parcheggi degli ospedali sono in mano ai parcheggiatori abusivi, il nostro centro storico invaso da venditori irregolari, Firenze è diventata la città delle illegalità. I livelli toccati sono inaccettabili per una città come la nostra. A rimetterci, tra l'altro è la nostra immagine all'estero, Firenze ha una vocazione turistica, e questo clima di insicurezza è deleterio".

Fonte: Consiglio Regionale

