Lunardi rimane sindaco di Serravalle: niente riconteggio delle schede

Finisce la lotta per la poltrona di sindaco a Serravalle Pistoiese. Il Tar Toscana ha respinto con sentenza n. 109 del 24 gennaio 2017 la richiesta della lista di centrosinistra, capitanata dal sindaco uscente Eugenio Patrizio Mungai, per il riconteggio delle schede dopo le elezioni dello scorso anno. Da quella tornata elettorale per 5 preferenze uscì vincitore Piero Lunardi della lista Uniti per Serravalle. In data di oggi, mercoledì 24 gennaio, era stata fissata la sentenza.

Nello specifico, soli tre voti potevano essere contestabili, ma considerando lo scarto più ampio tra i due candidati, non è stato ritenuto necessario procedere al riesame delle schede.

Grande soddisfazione per la decisione del Tribunale è stata espressa da tutta la Giunta Comunale e dal Sindaco Piero Lunardi: “E' una doppia vittoria, per noi ma soprattutto per i nostri concittadini che finalmente potranno contare su di una amministrazione libera di fare il proprio lavoro”.

“Adesso” - prosegue Lunardi - “non ci sono piu' impedimenti e riprenderemo con ancora piu' convinzione ad operare per tutti i cittadini di Serravalle, compresi quelli che non ci hanno votato”. “Ringraziamo la Magistratura che ci ha reso giustizia” – conclude Lunardi – “svolgendo il proprio compito con scrupolosità e correttezza”.

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese