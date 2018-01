Due atlete del TNT al campionato nazionale invernale Assoluto di nuoto sincronizzato

Due atlete biancazzurre all'imminente campionato nazionale invernale Assoluto di nuoto sincronizzato. Dal 9 all'11 febbraio, presso la piscina comunale di Riccione, Valentina Alderotti e Olivia Giustini, entrambe del 2000, rappresenteranno il T.N.T. Empoli nella massima rassegna italiana grazie ai punteggi ottenuti alla 'Galilei' di Prato durante la 3^ prova di qualificazione alle finali regionali. La Alderotti ha vinto negli esercizi obbligatori, sia Juniores sia Assoluti, con 66,165 punti dove la Giustini ha colto la piazza d'onore (p.ti 62,264). La stessa Valentina si è imposta in quelli di 'Solo' tecnico (p.ti 71,439) e libero (p.ti 73,267), ancora davanti alla sua amica Olivia, che dal proprio canto ha guadagnato rispettivamente 66,253 e 68,233 punti. In una giornata magica, Valentina Alderotti ha pure conquistato, insieme a Olivia Giustini, la medaglia d'oro nel 'Duo' precedendo l'altra coppia del club di via delle Olimpiadi, formata da Anna Caprara (classe '00) e da Livia Giustini ('02), premiata dunque con l'argento. Alla competizione degli 'obbligatori' hanno inoltre preso parte le loro compagne di squadra Vittoria Lisi ('00, giunta 25^ con 56,835 punti), Matilde Migliorini ('03, classificatasi 35^ - p.ti 43,754) e Noemi Donzelli ('01, arrivata 36^ - p.ti 43,179). Invece, alla piscina 'Paolo Costoli' di Firenze, si è tenuta la 2^ prova del Sistema a Stelle alla quale erano iscritte cinque portacolori della società presieduta da Giovanni Pistelli in un campo di ben 117 concorrenti tesserate da Esseci Calenzano, Odisport Livorno, Futura Club Cavalieri e Azzurra di Prato, Rari Florentia, Aquatica di San Casciano Valdipesa e Hidron Campi Bisenzio. In tre hanno centrato l'obiettivo: Giorgia Migliori ('08) ha acquisito la 2^ stella (risultato 137); Anna Mazzoni ('06) la 4^ stella (128) e Chiara Guidi ('03) si è fregiata della 7^ stella (206). Viceversa, Bianca Trinchetti ('08) non ha incamerato la 2^ stella (risultato 100) mentre Emma Serangeli ('08) non ha potuto gareggiare e tenterà di conseguire la 2^ stella al prossimo appuntamento.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

