Sicurezza e educazione in bici, ecco il depliant del buon ciclista

Non solo calcio. Il depliant con le regole sul risparmio dell’acqua fa ora ticket con il mondo della bici. La nuova edizione del decalogo di Publiacqua è stata presentata questo pomeriggio presso la sede fiorentina via Villamagna. Presenti, tra gli altri, Maurizio Ciucci, Consigliere Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Giacomo Bacci, Presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana, Eugenio Giani, Presidente Consiglio Regionale della Toscana, Andrea Vannucci, Assessore allo Sport di Firenze, Claudio De Angeli, Presidente e Daniele Garibaldi della società Una Bici per Tutti che hanno collaborato alla realizzazione dei contenuti del depliant, Filippo Vannoni, Presidente di Publiacqua e l’autore dei disegni, Leonardo Cardini.

Un’iniziativa nata sullo stimolo dei tanti incidenti stradali che nei mesi scorsi hanno visto protagonisti e, molto spesso, vittime proprio i ciclisti e che vede a fianco Publiacqua ed il Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana. Questo depliant su Sicurezza ed Educazione Stradale è dedicato a tutti gli amanti della bici, e contiene alcune semplici regole di buonsenso e buona educazione per rispettare ed essere rispettati.

Uno strumento didattico ormai consueto per il gestore del servizio idrico. Realizzato in una prima edizione con il contributo di Furio Valcareggi, accompagnando le regole del risparmio dell’acqua con le regole meno conosciute del calcio, il decalogo Publiacqua ha poi sposato pallanuoto e nuoto, basket, ciclismo e teatri, approdando infine a questa edizione in cui il fruitore finale e potenziale non è più solo il giovane atleta ma tutti coloro che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto o di svago.

Nell’occasione è stato presentato anche il Concorso a Premi Regionale per le società affiliate alla Federazione Ciclistica che hanno svolto attività di educazione stradale.

