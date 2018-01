Elezioni 2018, apprezzate i candidati dei partiti? Esprimiti su gonews.it

Elezioni 2018, apprezzate i candidati dei partiti?

È da poco terminata la scadenza per la presentazione delle candidature per un posto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica in vista delle elezioni del 4 marzo 2018. I maggiori partiti hanno da tempo reso noti i nomi dei candidati, mentre alcuni hanno aspettato fino a oggi per 'svelare' gli assi della manica di una competizione che si preannuncia competitiva e dalle mille sfaccettature.

gonews.it nel sondaggio di questa settimana vi chiede un giudizio netto sui nomi presentati. Nuove proposte, riconferme, outsider e casi dell'ultima ora: da Potere al Popolo al Pd, da Fratelli d'Italia al Movimento 5 Stelle passando per Forza Italia, Liberi e Uguali e la Lega Nord: qui trovate tutti i candidati per tutti i collegi della Toscana.

Se vi siete fatti già un'idea, potete rispondere al quesito di questa settimana. Avete tempo fino al 5 febbraio alle 13 per esprimere una preferenza sulla scelta dei capi-partito e delle dirigenze, poi tireremo le somme. Ricordiamo che i sondaggi di gonews.it non vengono fatti su base statistica, non hanno valore scientifico ma servono solo a 'tastare il polso' dei lettori del nostro giornale.

Tutte le notizie di Toscana