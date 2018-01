Epaca Toscana, l'area sociale di Coldiretti a rapporto a Firenze

A Firenze gli stati generali di Epaca Toscana e Marche con la presenza del Presidente Nazionale Tulio Marcelli e del Direttore Generale Fiorito Leo, coadiuvati dai direttori regionali della Coldiretti, il toscano Antonio De Concilio ed il marchigiano Enzo Bottos.

“Epaca, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, ha una lunga storia – ha detto Tulio Marcelli - costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, sin dal 1954 con il compito di assistere i cittadini per il conseguimento delle prestazioni previste da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale, svolgendo tutela per la difesa dei diritti delle persone”. Ed i numeri di Epaca Toscana parlano chiaro, siamo davanti ad uno dei principali patronati regionali con 50.000 pratiche patrocinata all’anno, 3000 domande di invalidità e tutela delle persone deboli, 1000 domande di pensione, 1300 infortuni sul lavoro tutelati, 1500 denunce di malattie professionali.

Davanti ad una attenta platea di operatori provenienti dalle due regioni il direttore generale Fiorito Leo ha messo in evidenza come il ruolo del Epaca nella società odierna sia profondamente cambiato e sia fortemente connotato con la capacità di offrire servizi sempre più articolati e di qualità.

All’incontro ha portato il saluto anche l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi sottolineando come in questi anni Coldiretti è divenuta punto di riferimento qualificato per le scelte politiche nel settore agricolo. Altresì l’Assessore ha elogiato il radicamento territoriale dell’Organizzazione e la sia capacità, anche tramite l’attività di patronato, di erogare servizi ed informazioni nelle aree più marginali del territorio su materie delicate come il sociale, la sanità, le pensioni.

“Epaca – ha sottolineato Antonio De Concilio – svolge un servizio di pubblica utilità secondo le modalità stabilite dalla legge. Si pone in una logica di sussidiarietà per il Welfare Sociale svolgendo servizi per i cittadini italiani, ma anche stranieri ed apolidi. Affiancando le famiglie del mondo rurale e non solo nell’assistenza e nella tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali e svolgendo consulenza in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito, anche facilitando l’accesso ai dati ed ai servizi della Pubblica Amministrazione. Un lavoro importante soprattutto nel tempo presente con normative in continua evoluzione che richiedono competenze di alto profilo e capacità di aggiornamento”.

Fonte: Coldiretti Toscana

