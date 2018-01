Il Superuovo in politica: candidato l'admin per la lista +Europa

Tra i candidati della coalizione di centrosinistra in Toscana, spicca un nome certamente curioso anche se non noto ai più. Piermatteo Grieco da Livorno, all'ultimo posto nel collegio proporzionale Empoli-Pisa-Poggibonsi-Livorno per la lista di Emma Bonino e Bruno Tabacci + Europa. Con una semplice ricerca in rete, il nome di Grieco viene associato alla pagina Facebook 'Il Superuovo', colosso social che ha come motto "Fate l'umore con il sapere".

Nel sito dedicato, Grieco si descrive non senza autoironia: "Sua Ovosità PiGrieco, dittatore supremo del Superuovo, Imperator dell’Agorà, legittimo erede al Trono di Spade. Poi mi sveglio tutto sudato". Vero è che come 'imprenditore di se stesso', c'è solo da imparare dal gruppo di fondatori ed editor. La pagina Facebook conta oltre 630mila Mi piace, ogni post ha migliaia di condivisione e centinaia di condivisioni. Oltre ai meme che vanno da Nietzsche a Heisenberg, passando senza malizia dalla politica alla filosofia fino alla scienza, sul sito vi sono anche contenuti originali di un certo spessore.

Torniamo al candidato Grieco. L'adesione al listone di Radicali italiani, Forza Europa e Centro Democratico sembra essere nelle corde dell'amministratore: in un'intervista ha dichiarato di essere laureato in Fisica e allievo del conservatorio Mascagni di Livorno studiando chitarra jazz. Come lavoro gestisce una srl che ha fondato e presiede, gestendo un network di pagine internet. Tutto all'età di 26 anni.

La notizia è già trapelata nelle community di Facebook, dove delle pagine Facebook si conosce anche l'identità e il volto di chi le amministra. Chissà se il movimento politico sfrutterà questo a suo vantaggio, promuovendo una defilata 'star del web', già avviato imprenditore, in campagna elettorale.

Elia Billero

