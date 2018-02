Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo in codice Arancione per rischio ghiaccio. Il bollettino prevede per la nottata fra sabato e domenica, in particolare dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, diffuse e forti gelate con consistente formazione di ghiaccio fino a quote collinari, gelate anche in pianura anche se meno intense.

La Sala Operativa della Protezione Civile ricorda l'obbligo dei dispositivi invernali ed invita i cittadini a prestare massima attenzione nello svolgere attività all'esterno in particolare per la diffusa formazione del ghiaccio.

Il Comune di Empoli, per precauzione, nella serata di oggi, ha attivato l’ufficio tecnico per spargere sale sulle strade collinari di competenza comunale.

In serata le macchine spargisale saranno in funzione lungo via San Donato in Poggio, Via di Corniola, via di Monteboro, via delle Ville di Cerbaiola, via di Pianezzoli e in zona Bastia, a Ponte a Elsa.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

