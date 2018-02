Inizia l’avventura della Emma Villas Siena nella Pool A

Emma Villas è una sfida che ha già una sua storia e un ottimo fascino. I due team si sono affrontati molte volte nel corso delle ultime stagioni. Dai playoff in Serie B2 fino alle gare della semifinale playoff dello scorso anno in A2 molte sono state le emozioni provate negli incontri giocati tra queste due compagini.

Le due formazioni si ritrovano di fronte domani pomeriggio (domenica 4 febbraio) alle ore 16 al PalaRota di Spoleto per la prima partita della Pool A: Siena è quinta in classifica con 7 punti, Spoleto è settima con 6.

I due roster sono rivoluzionati rispetto alle partite della passata annata agonistica. Nel corso della prima fase la Emma Villas ha conquistato la terza posizione nel girone bianco con 40 punti. Sono stati venti i match disputati dai senesi, che fino a questo momento hanno raccolto un bottino di tredici vittorie e di sette sconfitte. Il trend è stato tuttavia in crescita: dopo i 17 punti conquistati nel girone di andata sono stati invece 23 i punti raccolti nel girone di ritorno, un momento nel quale sono migliorate le prestazioni dei biancoblu anche nelle partite giocate fuori casa. Nel girone di andata, infatti, lontano dal PalaEstra era arrivata solamente la vittoria all’esordio, ottenuta al tie break a La Spezia contro Massa. Nel ritorno, invece, i senesi hanno fatto bottino pieno a Civitanova Marche contro Potenza Picena, a Castellana Grotte e a Reggio Emilia. Sono dunque quattro le vittorie esterne fin qui raccolte da Siena in campionato, a fronte di sei sconfitte fuori casa. A Spoleto servirà una grande prestazione del team senese in un campo certamente difficile per poter centrare un risultato positivo.

Spoleto ha invece conquistato la quarta piazza del girone blu dopo i 42 punti ottenuti in ventidue sfide affrontate. Il ruolino di marcia degli umbri in campionato parla di quindici vittorie e di sette sconfitte. Al PalaRota la Monini ha vinto nove delle undici partite giocate, perdendo solamente contro Tuscania e Brescia ma riuscendo invece ad avere nettamente la meglio su Bergamo, sconfitta per 3-0.

I migliori realizzatori in casa Monini sono Andrea Galliani, ex Monza, che fin qui ha totalizzato 282 punti, e Matteo Bertoli, autore di 209 punti. La Monini ha vinto in casa al tie break contro Mondovì l’ultima gara della prima fase: nell’occasione Ivan Raic ha messo a segno 21 punti, Matteo Zamagni 14, Andrea Galliani 13, Matteo Bertoli e Lucas Van Berkel 12.

Al PalaRota per il match di domani è atteso l’arrivo di un centinaio di sostenitori della Emma Villas Siena.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley

