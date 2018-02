Tornano a sfilare i giganti di cartapesta. Domani (domenica 4 febbraio) alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via al Secondo Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 2018, sui Viali a Mare

Sul palcoscenico di piazza Mazzini, in attesa dell’inizio della sfilata, dalle ore 14, speciale anteprima musicale con le migliori canzoni della tradizione carnevalesca. I brani che hanno fatto la storia della manifestazione e più amati dal pubblico saranno interpretati dal musicista Giandomenico Anellino. Con lui sul palco anche due delle più apprezzate voci del Carnevale: Valentina Lottini e Daniele Toscano. Chitarrista, arrangiatore, e direttore d’orchestra con i più grandi artisti della musica pop italiana come, Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi, Massimo Ranieri, ed altri, Giandomenico Anellino sarà protagonista di un vero e proprio one man show incentrato sulle canzoni composte per il Carnevale di Viareggio. Tra i brani della playlist:“Spiaggia d’or”, “Da Viareggio con amore”, “Un’onda scivola”, “Maschereide”, “Ballata a Viareggio”, “Risveglio dopo un’orgia carnevalesca”, “Cha Cha Cha dei coltellacci”, “Musica vola via”, “Come un coriandolo” e “Il Carnevale a Viareggio”.

Giandomenico Anellino

CORSO MASCHERATO DEDICATO A TELETHON

La sfilata di domani è dedicata a Telethon, con cui la Fondazione ha una collaborazione pluriennale, nata dalla volontà di unire l'allegria del Carnevale con l'entusiasmo per le scoperte che fanno progredire la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Durante la sfilata i volontari di Telethon inviteranno il pubblico a sostenere la ricerca, offrendo grandi cuori di cioccolata. Nel corso della cerimonia di saluto agli ospiti e alle delegazioni del Carnevale, in programma domani alle ore 12 presso la Sala congressi dell’Hotel Palace verrà ricordato con affetto l’impegno che Wanda Raspolini, scomparsa lo scorso anno, ha sempre messo nel far nascere e crescere la collaborazione con Telethon. Proprio a Telethon la Fondazione consegnerà una targa ricordo.

DELEGAZIONI DEL MONDO ARABO

Si intensificano i rapporti con il mondo arabo, grazie ad un progetto avviato lo scorso anno. Alla sfilata di domani saranno presenti gli inviati di Al Arabya e Saudi Tv Rifaat El Nagar e Fawzia Sonble. Assisterà al Corso Mascherato anche direttore degli affari culturali e dell’Ambasciata saudita Abdulaziz Almabddal e il professor Alghareeb insieme ad un nutrito gruppo di studenti sauditi che studiano a Roma. Con la loro presenza la Fondazione Carnevale vuole lanciare un messaggio di pace all'insegna dell'integrazione e della solidarietà tra popoli di culture e tradizioni diverse.

NUOVI COSTUMI DI BURLAMACCO E ONDINA

Saranno consegnati domani (alle ore 12 all’Hotel Palace in occasione del saluto alla città e alla stampa degli ospiti del Corso Mascherato) gli abiti di Burlamacco e Ondina realizzati dagli studenti del settore moda dell’Istituto professionale Matteo Civitali di Lucca. Con la guida della dirigente scolastica Iolanda Bocci e della docente dei laboratori di abbigliamento e moda Antonella Malagnino, le studentesse Ines Di Francesco, Martina Giacomelli, Silvia Lari, Claudia Nieri ed Elisa Paoli hanno confezionato nuovi abiti delle maschere del Carnevale di Viareggio ideate da Uberto Bonetti, che saranno a disposizione della Fondazione Carnevale.

IL CARNEVALE E I MEDIA

Oltre agli inviati di Al Arabya e Saudi Tv, seguiranno il Corso Mascherato il corrispondente in Italia del canale NBC NEWS e Euronews e una troupe della televisione slovena RTV. Domani alle ore 10, presso l’Hotel Esplanade, è in programma il seminario organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, in collaborazione con la Fondazione Carnevale dal titolo “Satira politica e informazione: limiti e diritti. Rapporti tra satira e informazione. Il caso della satira politica e informazione al Carnevale di Viareggio”.

Domani in occasione dell’uscita dei carri e delle mascherate i Musei alla Cittadella saranno aperti dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Nell’hangar 8 sarà possibile visitare la mostra dal titolo “Mascherate”, storia fotografica delle mascherate in gruppo a cura del Circolo filatelico “Giacomo Puccini” e della Fondazione Carnevale (visitabile fino al 18 febbraio). Dalle ore 10 una colorata sfilata di dragon boat, canoe e imbarcazioni a remi in maschera, con Burlamacco e Ondina, raggiungerà i Viali a Mare dopo aver percorso il canale Burlamacca.

I prossimi appuntamenti con il Carnevale di Viareggio sono in programma domenica 11, martedì 13 e sabato 17 febbraio.

L’AGENDA DI BURLAMACCODomenica 4 febbraio – dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Musei del Carnevale - Cittadella

Domenica 4 febbraio – dalle ore 10 alle ore 12

Satira politica e informazione: limiti e diritti Rapporti tra satira e informazione. Il caso della satira politica e informazione al Carnevale di Viareggio Seminario organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana in collaborazione con la Fondazione Carnevale, riservato ai giornalisti

Hotel Esplanade, piazza Puccini

Domenica 4 febbraio – ore 10

Canoe in maschera dal lago al mare

Canale Burlamacca Sfilata di dragon boat, canone e imbarcazioni a remi

Domenica 4 febbraio – ore 10

2° ETT Carnival Duathlon Sprint Città di Viareggio Gara Rank

Palazzetto dello Sport

Domenica 4 febbraio – dalle ore 10,30 alle ore 18

Annullo Postale figurato dedicato al Carnevale di Viareggio 2018

A cura del Circolo filatelico Apuano Palazzo delle Muse, piazza Mazzini

Domenica 4 febbraio – ore 15

2° CORSO MASCHERATO

I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare

Domenica 4 febbraio – dalle ore 19

RIONE MARCO POLO

