Il 'Cattaneo' rivede i suoi spazi: vinto il bando 'La mia scuola accogliente'

Nei giorni scorsi il Ministero della P.I. ha comunicato all’Istituto Cattaneo l’assegnazione di un contributo rilevante – cinquantamila euro – come scuola vincitrice del bando nazionale “La mia scuola accogliente”. La scuola di San Miniato è l’unica in Toscana e fra le venti in Italia ad aver ottenuto questo riconoscimento e il relativo finanziamento, su quasi tremila scuole partecipanti.

Si tratta di un concorso nazionale di progetti per la riorganizzazione degli spazi interni degli istituti scolastici con lo scopo di renderli più belli e più accoglienti per i propri studenti e di aprirli anche alla fruizione dei cittadini del proprio territorio.

Il Cattaneo aveva partecipato con un progetto finalizzato a mettere in risalto l’originalità della struttura interna della scuola – dovuta, com’è noto, al grande architetto Gian Carlo De Carlo – e valorizzarla attraverso arredi e soluzioni di allestimento che la rendano ancor più adatta alle esigenze degli studenti. La scuola di San Miniato ha ottenuto il punteggio massimo per la creatività, l’originalità delle soluzioni e la realizzabilità degli interventi. Nella valutazione positiva del progetto, il MIUR ha anche tenuto conto anche del lavoro che, ormai da tempo, l’Istituto sta facendo sullo spazio come fattore di apprendimento attraverso soluzioni logistiche come le Aule tematiche, gli spazi flessibili e i laboratori innovativi.

Nelle intenzioni del MIUR le scuole vincitrici dovranno diventare prototipi di nuova organizzazione interna degli spazi rispetto a quelle tradizionali. In particolare il Cattaneo ha previsto interventi sull’atrio d’ingresso, sui corridoi e gli spazi connettivi e sui locali della biblioteca. E’ previsto inoltre un intervento sul tetto-giardino per renderlo pienamente utilizzabile come spazio all’aperto e come giardino coltivabile.

La presentazione del progetto esecutivo – che si avvarrà della collaborazione di esperti dell’INDIRE e di associazioni del territorio – avverrà entro la fine dell’anno scolastico in corso; la realizzazione degli interventi è prevista entro l’anno solare.

Fonte: IT 'Cattaneo' di San Miniato

