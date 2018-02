Corso di formazione per Consulenti tecnici del Tribunale al via a Firenze

Al via domani, martedì 6 febbraio, il primo corso di formazione per i Consulenti tecnici d’ufficio che lavorano con il Tribunale.

“La figura del consulente tecnico d’ufficio è ormai presente nella gran parte dei processi ed è necessario che sia in possesso di tutte quelle nozioni giuridiche necessarie a garantire un corretto svolgimento delle fasi processuali, oltre alle proprie specifiche competenze, cioè deve conoscere le regole del processo così da evitare di fornire una perizia viziata che può comportare un allungamento del processo stesso o un aumento dei costi. Per questo, a seguito di quanto stabilito nel protocollo firmato di recente con il Tribunale di Firenze, che prevede una serie di requisiti da documentare per poter essere iscritti all'Albo Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Firenze, a cui ad oggi risultano iscritti 5800 professionisti, abbiamo deciso di far partire il primo corso specifico rivolto proprio ai professionisti che svolgono o che intendono svolgere le mansioni di consulente del giudice”. Spiega così i motivi dell’iniziativa la presidente della Scuola di Alta formazione per consulenti tecnici d'ufficio, avvocato Francesca Cappellini, che organizza il corso in sinergia con Ape Toscana, Camera civile di Firenze e Confassociazioni.

Ma chi sono i consulenti tecnici d’ufficio? “Sono professionisti che hanno, per formazione, diverse competenze e possono essere chiamati come consulenti a seconda delle varie materie inerenti al processo. Si va dagli psicologi agli ingegneri, dai periti agrari ai commercialisti oppure ai medici”.

E cosa sarà insegnato in questo corso? “Venti ore saranno dedicate all’insegnamento di nozioni relative alla materia giuridica, soprattutto processuale, e alla responsabilità del consulente tecnico. Poi ci saranno specifici moduli destinati agli psicologi, a ingegneri e geometri, a periti agrari e agronomi, a revisori e amministratori condominiali”.

Il corso si terrà presso l’auditorium del Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, in viale Lavagnini 42. Interverranno il presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, il presidente della quinta sezione Patrizia Pompei e il professor Giuliano Scarselli ordinario di diritto processuale civile all'Università di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa

