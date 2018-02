Ferraris-Brunelleschi, alternanza scuola lavoro: ecco il progetto 'FerrariScienza'

Gli studenti delle classi III dell'Indirizzo Chimica dei Materiali dell'I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli, nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro saranno i protagonisti del progetto “FerrariScienza”, patrocinato dal Comune di Empoli, rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni , ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni ed agli adulti, che prevede percorsi di divulgazione scientifica

L'iniziativa prenderà avvio il 17 febbraio e si concluderà il 20 aprile 2018.

Gli studenti del Ferraris, sotto la guida dei loro insegnanti, hanno progettato attività di laboratorio per i loro colleghi più piccoli delle scuole elementari e medie che si svolgeranno presso i laboratori della scuola in Via R. Sanzio 187 e che li vedranno impegnati in veste di tutor il sabato pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:00.

Nei laboratori si affronteranno alcuni semplici aspetti riguardanti le acque, i microrganismi e il movimento.

Per gli adulti sono previste invece tre serate di scienza sugli stessi temi, nelle quali sarà dato un breve spazio ai ragazzi che riferiranno riguardo alle attività svolte con i piccoli scienziati

Fonte: Ufficio Stampa

