Carnevale nel centro storico di Pisa, ecco le 'Folli giornate'

Per il terzo anno consecutivo L’Alba Associazione porterà l’allegria del Carnevale nel centro storico di Pisa, 10-11-13 febbraio sotto le Logge dei Banchi con le Folli giornate.

Sabato 10 febbraio pomeriggio per i più piccoli che si divertiranno con Paco Paquito e Celestina di Circusbandando (anche domenica 11 alle ore 16.30), con il Mago Robys e il burattinaio cantastorie Claudio Fantozzi (ore 15). Gioco e scienza si incontreranno negli esperimenti di Peppina la Chimica (ore 16) che si trasformerà in Ninim Fire e proporrà i suoi giochi di fuoco (ore 18.30). Non hai una maschera? C'è il laboratorio di costumi e teatro a cura de L’Alba Associazione (dalle ore 15.00) .

Sabato sera dalle 20 veglione di Carnevale con ballo in maschera e buffet solidale, dalle 21 danza orientale in maschera a cura della compagnia Yalla Ya! e a seguire DJ-set.

Inoltre tante occasioni per ballare e divertirsi: spettacolo La Bella e la Bestia della Scuola AmariDance (martedì 13 ore 16.30), sfilata Vota la Maschera più bella (martedì ore 17.30), laboratori a cura di Batu Banda (martedì 11 ore 19). Gran finale in maschera al circolo L'Alba (via delle Belle Torri 8) alle 20 con laboratorio di danza brasiliana a ritmo di forrò.

Martedì 13 alle 17, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, inaugurazione della mostra di Caterina Nissim.

Quest'anno la rete delle Ludoteche di Pisa aderisce alle Folli Giornate con un programma di eventi. Per tutte le informazioni visita la pagina FB Carnevale di Pisa.

Sostengono l’iniziativa Confesercenti, Confcommercio, Unipol, Unicoop Soci Pisa, Cesvot.

Le Folli Giornate sono state presentate questa mattina, martedì 6 febbbraio, nel corso di una affollata e colorata conferenza stampa cui sono intervenutiDiana Gallo, Presidente Associazione L'Alba, Caterina Nissim, Alessio Giovarruscio per Confcommercio, Stefania Rossi per Confesercenti, Paolo Gualtieri per Unipol, Lia Remorini per Unicoop Soci Pisa, l’Assessora Marilù Chiofalo l’Assessore alla cultura del Comune di Pisa Andrea Ferrante e il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi.

«Le Folli giornate trasformano l'immaginario collettivo del folle incapace e dannoso per la società nella maschera gioiosa e matterella che, con la creatività e una sana follia lucida, costruisce occasioni di divertimento e di rinnovato piacere per tutti» ha commentato Diana Gallo, presidente dell'Associazione L'Alba. «Una grande occasione per fare un servizio alla città e combattere lo stigma».

«Lo scorso anno i bellissimi mascheroni realizzati dal liceo Russoli sono diventati il simbolo di un'iniziativa di successo» aggiunge l'assessore alla CulturaAndrea Ferrante. «Abbiamo mantenuto l'impegno a consolidare quella che vogliamo diventi una tradizione cittadina. Il Carnevale può essere anche un momento di riflessione e di partecipazione, oltre che un'occasione di festa e di svago per grandi e piccini e un ulteriore momento di animazione per il nostro centro storico».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

