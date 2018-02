La Firenze popolare rivive col Carnevale per la Pace al Quartiere 4

Domenica 11 febbraio si svolge il Carnevale per la Pace al Quartiere 4 con costumi popolari della tradizione fiorentina e toscana o con quelli dei popoli dal mondo. Ritrovo e preparazioni in piazza dell'Isolotto dalle ore 14, corteo per le strade del quartiere e giochi nel Parco di Villa Vogel.

Al corteo parteciperanno gli Sbandieratori “Città di Firenze” e la “Sciacchettrà street band”. Alle 15,30 al Parco di Villa Vogel giochi per bambini, balli da tutto il mondo, pani di vari paesi e culture, spettacolo dei bambini delle scuole.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

