Rischio idrogeologico, Zita (M5S): "Parliamo di ambiente, non di Ponte sullo Stretto"

"L'88% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico, nella nostra toscana ogni territorio è a rischio frane e pericolosità idraulica e lo Stato accompagna con grandi difficoltà economiche la programmazione di ogni intervento di messa in sicurezza in tale ambito. Con uno scenario così, da toscano e da ex dirigente regionale del settore VIA, mi indigna leggere che PD e Forza Italia continuino a parlare oggi di mettere risorse nel Ponte sullo Stretto di Messina" così Fabio Zita, candidato M5S al Senato.

"L’estrema fragilità del nostro territorio imporrebbe alla politica di impegnare le scarse risorse economiche disponibili in azioni di tutela della cittadinanza, come gli interventi di adeguamento sismico e prevenzione" sottolinea Zita che aggiunge "E infatti il Movimento 5 Stelle cita tra gli investimenti produttivi strategici con cui rilanciare il paese proprio la manutenzione del territorio".

"Una posizione lungimirante - sottolinea il candidato M5S - che fa tesoro delle tragedie verificatesi negli ultimi anni proprio per carenza di opere di messa in sicurezza preventiva del nostro bene primario: il territorio"

"Il 4 marzo i cittadini potranno scegliere se affidarsi a chi ha questa priorità o tornare nelle mani di chi vuole continuare a realizzare opere sempre più grandi con tempi di realizzazione sempre più lunghi e senza garanzia sui costi” conclude Fabio Zita.

Fonte: ufficio stampa

