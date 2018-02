Inaugurato il comitato Liberi e Uguali in Corso Italia: presenti Fratoianni e Fontanelli

Ieri (martedì 6) il candidato al Senato Paolo Fontanelli e il candidato alla Camera Nicola Fratoianni hanno inaugurato il comitato elettorale di "Liberi e Uguali con Pietro Grasso" in corso Italia al civico 71 (poco prima della piazza del Carmine arrivando da logge dei Banchi). I mandatari elettorali dei due candidati sono Cesare Cava (Fontanelli) e Beatrice Giavazzi (Fratoianni).

La sera invece si è tenuta l’iniziativa “La scienza per la Pace. Politica internazionale e di sicurezza” introdotta da Francesco Lenci, fisico e già dirigente del Cnr ed esponente del consiglio scientifico dell’Unione scienziati per il disarmo (Uspid) che ha richiesto un impegno, raccolto dai candidati Fratoianni e Fontanelli, a portare da subito in Parlamento una mozione per chiedere al Governo una posizione positiva nella conferenza Onu del 14 maggio sulla messa al bando delle armi nucleari. La presa di posizione è sollecitata dall'allarme che sta generando il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump che teorizza l’uso di bombe atomiche di più piccola portata. Un idea terribile: una bomba atomica, grande o piccola che sia, genera sempre morte e distruzione nel breve e lunghissimo periodo. Non è accettabile neanche una semplice proposta o discussione in questo senso.

Fonte: Liberi e Uguali Pisa

