Scuola Tessieri amplia la propria offerta con due novità pensate per i turisti

Scuola Tessieri ha aderito con entusiasmo al progetto “Terre di Pisa”, il brand presentato oggi dalla Camera di Commercio di Pisa che punta a valorizzare e promuovere l’offerta turistica e agroalimentare del territorio pisano. L’agenzia formativa ha ospitato nel maggio 2017 uno dei primi incontri di coordinamento sul nuovo marchio ed è uno degli oltre duecento operatori del marchio. Terre di Pisa punta ad essere un hub territoriale dove diverse tipologie di turisti possono personalizzare la propria visita in provincia e gli operatori del settore possono offrire un’offerta turistica più variegata ai loro clienti, alla scoperta della Toscana vera.

L’unione tra formazione, divertimento e il know-how di professionisti eccellenti si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi. Nel mese di giugno, infatti, la Scuola inaugurerà delle iniziative pensate esclusivamente per i turisti: si tratta di lezioni di cucina per visitatori provenienti dall’estero e cooking class abbinati a tour di degustazione. Un’opportunità per chi visita la zona pisana per conoscere le eccellenze locali e imparare a cucinare alcuni piatti tipici, sotto la guida degli chef professionisti della Scuola. Queste due iniziative sono prenotabili direttamente dai turisti stranieri oppure da agenzie di viaggi o tour operator per i propri clienti, che così potranno arricchire la loro offerta.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web: https://www.scuolatessieri.it/italian-culinary-school/

Fonte: Ufficio Stampa

