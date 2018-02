Aeroporto di Firenze, Petraglia (LeU): "Dichiarazioni di Renzi prive di fondamenta"

“Dal mio sfidante nel collegio di Firenze Matteo Renzi parole sfacciate e distaccate dalla realtà. Ancora una volta, il segretario del PD usa la città a fini elettorali, promettendo tanto, rivendicando scelte non sue e rifiutando il confronto con la realtà di un territorio e di una comunità che chiedono alla politica tutt’altro rispetto. Per le boutade a cui il segretario del PD ci ha abituati non c'è più tempo." Così Alessia Petraglia, senatrice uscente e candidata al Senato Toscana 1, oggi a Peretola per incontrare i cittadini e le cittadine e confrontarsi con loro in occasione del mercato rionale.

"Finita la campagna elettorale, siamo pronti a scommettere che a Firenze lo rivedremo solo per qualche passerella in favore di telecamere tra un tweet e un selfie. Sulle grandi opere abbiamo riascoltato un ritornello stantio, del tutto subalterno agli interessi di pochi. Invece di stare sui social, Renzi si confronti con noi, con le proposte di Liberi e Uguali. Mettiamo con chiarezza davanti agli occhi delle persone i nostri programmi, misuriamo la coerenza tra le parole e i fatti. Tra chi vuole governare l’Italia con la destra di Salvini e Berlusconi e chi vuole mettere la buona politica al servizio delle persone per la creazione di un mondo più giusto, siamo certi che i cittadini sapranno bene chi scegliere”. Per la giornata del 9 febbraio è prevista una sua presenza per un volantinaggio di fronte al Presidio Sanitario di S.Rosa.

