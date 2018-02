Toccafondi inaugura il comitato elettorale della lista Civica Popolare

“Oggi partiamo da qui, grazie al lavoro di tanti ragazzi e amici che hanno permesso questa inaugurazione. Per fare politica serve passione, una passione vera che animerà questa campagna elettorale in cui racconteremo la nostra esperienza e soprattutto la storia degli ultimi cinque anni che spiegano come siamo arrivati qui oggi.

Ogni giorno rimarcheremo la nostra differenza rispetto a chi cerca di alimentare, attraverso la rabbia e la paura, il vento dell'antipolitica, promettendo ciò che non si può mantenere. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte della responsabilità cercando di risolvere nel concreto i tanti problemi del nostro Paese, lavorando pancia a terra con serietà e umiltà. Ed è questo ciò che racconteremo ai cittadini fino al 4 marzo.” E' quanto dichiarato da Gabriele Toccafondi, candidato della coalizione di Centrosinistra che oggi a Firenze ha inaugurato il comitato elettorale (viale Belfiore, 2).

All'inaugurazione anche gli assessori del Comune di Firenze Cristina Giachi, Giovanni Bettarini, Stefano Giorgetti, Sara Funaro, le candidate per il Pd Caterina Biti e Rosa Maria di Giorgi, l'assessore regionale Stefania Saccardi e il presidente di quartiere Michele Pierguidi.

