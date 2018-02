FdI contro Comune di Pontedera, Parrini (PD): "La storia non si cancella con il bianchetto e le regole valgono per tutti"

“Non accettiamo polemiche strumentali da chi fa della legalità la propria bandiera e poi non rispetta le regole democraticamente stabilite. È inaccettabile che una forza politica manometta moduli pubblici per fare una manifestazione e poi gridi al complotto. E mi pare un grosso problema, in un Paese con una Costituzione nata dall'antifascismo, che chi è capo di una forza politica che si candida a governare abbia difficoltà a dichiararsi antifascista. Sappia, la Meloni, che con il bianchetto può alterare un modulo, ma non la storia. Massima solidarietà al sindaco Millozzi, che sta subendo attacchi indecenti”.

Così Dario Parrini, segretario Pd Toscana, sulla vicenda di Pontedera.

Tutte le notizie di Pontedera