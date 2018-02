Il PD: "Perché il Comune non partecipa a bandi per i lavori nelle scuole?"

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Colle Val D’Elsa ha rilasciato questa nota:

Nei giorni scorsi, sono uscite le graduatorie per Interventi di edilizia scolastica, ma il Comune di Colle Val D’Elsa non c’è. Perché? Il bando ha finanziato 93 interventi in tutta la Toscana e ha portato a Poggibonsi e San Gimignano 661mila e 700. I soldi permetteranno ai comuni che li hanno ricevuti di fare lavori di adeguamento antisismico delle scuole.

Secono quanto riporta la stampa ono stati concessi contributi a tutte le amministrazioni che ne avevano fatta domanda. Questo dimostra quanto sia limitata la visione di ‘Su Per Colle’ e della sua giunta. E’ stata persa un’importante occasione per il futuro di Colle. Quei soldi avrebbero potuto mettere in sicurezza gli edifici scolastici andando ad investire sulle nuove generazioni.

La mancata partecipazione ai bandi è una grave responsabilità della Giunta e non dei funzionari come alle volte qualcuno tenta di fa credere ai colligiani. Purtroppo è sempre più evidente come l'attuale giunta sia incapace di amministrare il Comune e non riesca a sfruttare le opportunità che un bravo Sindaco dovrebbe essere in grado di cogliere. Perdere queste occasioni significa non garantire al territorio adeguato livello di sviluppo e a farne le spese saranno tutti i colligiani.

Fonte: PD Colle Val d'Elsa

