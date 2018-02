Occupata sede PD a Massarosa, Mazzeo: "Atto grave e meschino"

“Quanto avvenuto lo scorso 8 febbraio a Massarosa rappresenta un episodio grave e da non sottovalutare: massima solidarietà al Pd comunale e territoriale, vittima di un gesto becero e meschino. Non prendiamo lezioni di democrazia e antifascismo da chi predica giustizia e invece pratica violenza. Ascolto e confronto sono i principi che animano il Pd in questa campagna elettorale. Non ci facciamo intimidire e continuiamo a portare avanti il nostro impegno giorno dopo giorno, casa per casa, per incontrare i cittadini, raccontare ciò che abbiamo fatto e vogliamo fare per il Paese”.

Così Antonio Mazzeo, vicesegretario vicario Pd Toscana, in merito a quanto accaduto a Massarosa lo scorso 8 febbraio, con l’occupazione della sede del Pd da parte di Potere al popolo e formazioni antagoniste.

Fonte: PD Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Massarosa