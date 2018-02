Castelfiorentino trionfa a Sanremo: il maestro Diego Calvetti "doppio" vincitore

L'Empolese Valdelsa è in festa dopo Sanremo 2018, soprattutto Castelfiorentino. Il maestro Diego Calvetti, nato proprio a Castelfiorentino nel 1974, ha diretto al Festival della Canzone Italia i vincitori tra i big e le nuove proposte, risultando anche lui "doppio" vincitore. Nelle serate del Festival 2018, Calvetti ha diretto Ermal Meta e Fabrizio Moro - vincitori finali con 'Non mi avete fatto niente' - e Ultimo, trionfatore tra i giovani con 'Il ballo delle incertezze'.

Si tratta di una grandissima soddisfazione per Castelfiorentino e per la Toscana. Il sindaco castellano Alessio Falorni ha tributato un omaggio a Calvetti sulla sua pagina Facebook e ha fatto i complimenti al musicista. Calvetti svolge anche l'attività di produttore presso la sala di registrazione 'Platinum Studio' a San Gimignano e ha partecipato ad altre edizioni del Festival. Recentemente è impegnato anche nella realizzazione delle sigle pubblicitarie e meteo in Rai.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Castelfiorentino