Fratelli d'Italia, inaugurata la sede di Firenze. Donzelli: "Giorgianni e Boschi, ecco la differenza!"

Candidati alla Camera e al Senato, vertici toscani del partito ma anche tanti semplici simpatizzanti pronti a farsi in quattro per permettere a Fratelli d'Italia di raggiungere un grande risultato elettorale alle elezioni del prossimo 4 marzo. E' stato inaugurato oggi nella nuova sede di via Cialdini 5, a Firenze, il comitato elettorale toscano del partito che candida Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio.

“Parte la nostra sfida al sistema di potere del Partito democratico in Toscana - ha detto il capolista alla Camera Giovanni Donzelli - una battaglia che da anni combattiamo senza sconti e che sta portando risultati importanti. Per questo, piuttosto che lanciare le ‘candidature-figurina’, abbiamo preferito puntare i nostri uomini più rappresentativi sul territorio. Abbiamo fatto una sola eccezione perché Letizia Giorgianni è una donna che si è battuta per i diritti dei risparmiatori di Banca Etruria, e non solo, truffati dal governo Renzi. La differenza fra noi e la sinistra è che la Boschi è stata costretta a candidarsi a Bolzano, Letizia Giorgianni invece si presenta a Firenze a casa di Renzi”.

