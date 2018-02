Presentati i candidati di +Europa a Pisa e Livorno

“Siamo contenti dei risultati ottenuti, grande interesse, curiosità e partecipazione da parte dei cittadini”. Così commenta la giornata di sabato 10 febbraio Cristina Bibolotti, la candidata al Senato della Repubblica per +Europa, nei seggi di Pisa, Livorno e Arezzo. Giornata è stata piena di impegni per i candidatati Bibolotti, Welby e Grieco, candidato alla Camera dei Deputati. Prima c’è stata la presentazione a Livorno dove i candidati hanno esposto i punti a loro più cari del programma. Mina Welby, ha parlato di scienza, sanità e Costituzione. Ottant’anni e non sentirli, sempre battagliera, non si ferma davanti a nessuno nonostante le terribili vicissitudini che ha dovuto passare. Sul finire della sua esposizione ha parlato del diritto alla dignità dei malati terminali. “Con +Europa mi sono sentita di nuovo a casa - ha dichiarato Cristina Bibolotti -, un movimento che parla del concreto senza false promesse. Ci sono le linee programmatiche e il percorso per raggiungerle”. Finita la presentazione i candidati sono letteralmente corsi in Largo Ciro Menotti, Borgo Largo a Pisa. Con un semplice banchetto hanno parlato ai cittadini e distribuito volantini. “Le persone si sono fermate e hanno chiesto informazioni, erano incuriosite dall’alternativa che stiamo dando - commenta Bibolotti -. Abbiamo parlato di istruzione, immigrati, ecosostenibilità, economia. Insomma, tutti gli argomenti, anche più scottanti sono stati affrontati”. Sorprendente Mina Welby che con il suo carisma ha risposto a ogni tipo di domande, e anche alle critiche con eleganza e saggezza. Nei prossimi giorni ancora tanti eventi in programma fino a sabato 17 febbraio quando il senatore Benedetto Della Vedova verrà in appoggio dei candidati. Prima a Cascina, poi a Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa

