Doppietta di 5 al SuperEnalotto in Toscana

La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma sono due i giocatori che in Toscana realizzano un 5, portando a casa oltre 23mila euro a testa: le schedine vincenti sono state convalidate a Massa (Tabaccheria Bertolucci in Largo Matteotti 20) e Pomarance (Pisa, Bar Stadio in via dello Stadio 19). Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 98,5 milioni di euro, il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Toscana, riporta Agipronews, il 6 manca da febbraio 2014, quando a Prato finirono 12 milioni di euro.

Fonte: Agipro

