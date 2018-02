Irruzione nella sede Uil Carrara, Nocentini: "Gesto grave"

Stanotte ignoti si sono introdotti nella sede della UIL di Carrara di via Roma 36-38 portando via delle cassette in metallo contenenti denaro contante e sfondando la porta a vetri dell’amministrazione in quel momento chiusa a chiave. I vertici del sindacato hanno già provveduto a sporgere denuncia alle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

“Non possiamo che condannare un gesto che danneggia principalmente la quotidiana attività sindacale in favore dei lavoratori e della collettività - ha detto il Segretario Generale della UIL Toscana Annalisa Nocentini - Massima solidarietà alla UIL di Carrara e al Segretario Franco Borghini per essere stati oggetti di un episodio grave che però non ci farà arretrare di un millimetro rispetto al luogo dove solitamente siamo, cioè a fianco, ogni giorno, dei lavoratori e dei cittadini”

Fonte: Uil Carrara

