Ripartono le attività della Lega Italiana Sbandieratori, sodalizio che conta oltre 40 compagnie affiliate con più di 1.500 iscritti in tutta Italia. Tanti e importanti sono nel 2018 gli appuntamenti che vedranno impegnati atleti, musici e istruttori.

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Camp LIS, evento di alto profilo formativo dedicato ai Maestri di Bandiera, Istruttori Musici e relativi Aspiranti, nonché ai Giudici di gara, che si svolgerà a Lucca nei giorni 17 e 18 febbraio. Il Camp punta ad aggiornare sulle eventuali variazioni nei regolamenti, rispondendo nel contempo all’esigenza di usufruire di momenti formativi mirati per ogni settore. La due giorni prevede infatti una proposta ampia di corsi specifici e dettagliati, dalla tecnica, con una particolare attenzione alle penalità, alle coreografie, passando per la lettura musicale, con un numero ben bilanciato di ore dedicate sia alla teoria che agli esercizi pratici, e la possibilità per i partecipanti, seguiti da diversi istruttori membri della Commissione ed esterni, di acquisire dei crediti.

«Il Camp LIS – sottolinea Mauro Barcherini, presidente della Commissione Tecnica - vuole proporre una formazione dinamica, di facile apprendimento e basata sulla prova pratica». Intanto, altre due compagnie si sono appena unite alla LIS: la Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli (Firenze) e il Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto (La Spezia).

«Il tesseramento per il 2018 è aperto a tutte le compagnie di sbandieratori e musici che operano con passione e sacrificio in tutto il territorio nazionale – spiega Alberto Angeli, presidente della Commissione Tesseramenti e Servizi - che nella LIS potranno trovare un supporto a 360 gradi, realmente sotto ogni aspetto: da quello fiscale a quello legale, che si tratti di piccole o grandi realtà associative. La LIS, che opera nel settore dal 1983, è un vero e proprio tutor per le singole compagnie, le informa in tempo reale su eventuali novità normative, sulle più adeguate polizze assicurative e fornisce tutto il supporto organizzativo e ludico di questo fantastico e colorato mondo». Per iscriversi o richiedere informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail servizi@legasbandieratori.net.

Tra i grandi eventi di rilievo nazionale in programma nel 2018 figurano: la 37esima Parata nazionale della Bandiera, vale a dire il Campionato italiano sbandieratori e musici della Lega italiana sbandieratori, massima competizione sportiva che quest’anno si svolgerà a Fano, nelle Marche; quindi l’Under 18, che invece avrà luogo a Lucera, in Puglia, e la spettacolare Parata Storica che sarà organizzata a Montefalco, in Umbria.

Non mancheranno gli appuntamenti prestigiosi in Italia e all’estero della Nazionale LIS, preceduti dalle selezioni dei migliori atleti e musici di tutta la Penisola.

Fonte: Lega Italiana Sbandieratori

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli