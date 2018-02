Marchi (CP): "Chi non prende distanza dalle stragi non rappresenta Prato"

Il candidato capolista di Civica Popolare nel collegio plurinominale Toscana 1 (Prato, Pistoia, Lucca e Massa) per la Camera dei Deputati Lorenzo Maria Marchi interviene nel dibattito di questi giorni sul tema del fascismo e del rischio del riaccendersi di focolai ispirati al totalitarismo.

«Oggi nel 2018, tra l’altro a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni per il Giorno della memoria, chi non si dissocia chiaramente o chi è vicino a chi non solo non prende le distanze ma addirittura nega la necessità di dover ricordare le stragi nazifasciste non può rappresentare una comunità come quella pratese che da sempre si è distinta per il rispetto per la libertà, la democrazia e la non violenza».

Fonte: Ufficio Stampa

